Aston Martin brengt Bond-auto terug

Het Britse automerk Aston Martin gaat opnieuw 25 modellen van de DB5 uit 1964 bouwen. James Bond-fans zullen het model ongetwijfeld herkennen, want de auto werd in verschillende films, onder meer in ‘Goldfinger’, gebruikt.

Wie een van de auto’s wil kopen moet niet alleen snel zijn, maar ook een aardig centje op zak hebben. Want voor de wagen betaal je 3,5 miljoen dollar, iets meer dan 3 miljoen euro. Voor die prijs krijg je wel enkele gadgets zoals in de film. Een daarvan is een roterende nummerplaat.

Openbare weg

De eerste auto’s zullen ten vroegste in 2020 van de band rollen. Maar je mag er helaas niet mee op de openbare weg rijden. Aston Martin liet weten dat de wagen daarvoor niet zal voldoen aan de huidige eisen.

In 2010 betaalde een fan van James Bond al eens 4,6 miljoen dollar voor een van de originele DB5’s die in ‘Goldfinger’ werd gebruikt.