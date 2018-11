Een van Vlaanderens populairste auteurs, Pieter Aspe, was niet aanwezig op de Boekenbeurs. Die heeft hij vandaag bewust geboycot, op de topdag. Aspe signeerde gratis in zijn stamcafé De Kleine Tunnel in het centrum van Antwerpen. Hij vindt het niet correct dat mensen geld moeten betalen om boeken te kunnen kopen.

"Ik kan het niet verdragen dat mensen een halfuur moeten wachten op een handtekening. Dan ga ik heel snel en heb je amper contact met je lezers”, aldus Aspe.