Arctic Monkeys sluit 4 dagen Rock Werchter af

Rock Werchter zit er na vier dagen weer op. En traditiegetrouw hoort daar ook vuurwerk bij. Afsluiter dit jaar was Arctic Monkeys, voorafgegaan door Nick Cave and the Bad Seeds.

Na vier dagen zit Rock Werchter er helaas weer op. De fans werden vier dagen lang getrakteerd op spetterende optredens en veel zon. In totaal traden er 96 bands op met als absolute afsluiter de Britse groep Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys

Het concert van de Britse groep was er een zonder al te veel spektakel. De muziek van Alex Turner en zijn groep moest voor zich spreken. De bindteksten beperkten zich tot een obligate: 'Hebben jullie het naar jullie zin? Ik ook. Dat verzeker ik jullie.' Het was een gevarieerde set, met stevige nummers afgewisseld met rustig werk.

Veel vaart zat er niet in het optreden. En eindigen deden de Monkeys met 'I bet you look good on the dancefloor' en 'R U Mine?' en dan nog drie bisnummers: 'Star treatment', 'Arabella' en '505' en dan was de band weg. Er waren geen woorden meer nodig.

Nick Cave

Vlak voor het optreden van Arctic Monkeys was Nick Cave nog aan de beurt. De Australische artiest wisselde recent werk af met klassiekers 'Into my arms' en 'The weeping song'.

Traditiegetrouw werd het festival niet alleen afgesloten met een topact, maar was er ook vuurwerk voorzien. De fans konden dus nog even nagenieten van vier dagen muziek. En of de fans enthousiast waren. “Het was echt geweldig”, zei een van hen na afloop.