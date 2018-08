De muziekwereld is in rouw na het overlijden van Aretha Franklin. Ook op Pukkelpop stonden ze stil bij de dood van de ‘Queen of Soul’. Arcade Fire coverde gisteren tijdens hun set op de Main Stage een stukje uit ‘Say a little prayer’.

"Ik ga het kort houden", zei frontman Win Butler. "Ze was de grootste, alle anderen zijn slechts een schaduw van haar."