Apps in smartphone luisteren je af

Honderden apps gebruiken stiekem de microfoon van je telefoon om zo af te luisteren naar wat je kijkt op televisie. In de apps zit software verwerkt om dergelijke opnames te maken, meestal bij spelletjesapps. De informatie wordt daarna doorverkocht aan adverteerders. Volgens specialisten is het een inbreuk op de privacy.

Het Amerikaanse bedrijf, Alphonso, heeft aan The New York Times toegegeven dat je telefoon meeluistert terwijl je tv kijkt. Zo wordt onder meer opgenomen naar welke televisieprogramma’s je kijkt en die info is kostbaar voor adverteerders.

De software wordt gebruikt in ongeveer duizend apps, zegt het bedrijf. Namen noemt het niet, maar het gaat vooral om toepassingen voor Android-telefoons en heel vaak zijn het apps voor kinderen.

Opnames

Als je zo een app installeert, moet die eigenlijk vermelden dat die opnames maakt. Maar dat gebeurt heel vaak niet en je weet ook nooit zeker wat de apps precies opnemen. De apps zijn dan ook een aanslag op onze privacy, waarschuwen experts.

Het probleem is dat de privacycommissie op dit moment niet kan optreden tegen de ontwikkelaars van de apps, omdat ze enkel advies mag geven en dus niet bestraffen. Eind mei komt er een nieuwe privacywet die een einde moet maken aan die praktijken.