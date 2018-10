Antwerpse Boekenbeurs opent weer de deuren

In Antwerp Expo is de 82ste editie van de Boekenbeurs al geopend voor een beperkt publiek. Vanaf morgen gaan de deuren voor iedereen op. Het evenement is opnieuw in twee delen opgesplitst: van 28 oktober tot 4 november en van 8 tot 11 november.

Bekende auteurs als Michael Palin, Paolo Giordano, Ian Kershaw, Nicci French, Kader Abdolah, Tom Lanoye en Peter Verhelst komen langs voor een signeersessie en/of een lezing.

Ook publiekstrekkers zoals kookboekenauteurs Sandra Bekkari, Pascale Naessens en Jeroen Meus staan opnieuw op de affiche, maar de Boekenbeurs wil naar eigen zeggen wel wat terug naar de ‘roots’ van het evenement.