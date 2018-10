"Als ze doen wat ik zeg, ben ik de gemakkelijkste kerel die er bestaat"

Vanavond start op VTM een nieuw programma van Cathérine Moerkerke (41). In 'Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen' volgt ze vijf Vlaamse ondernemers, zowel professioneel als privé.

Vic Swerts is de eigenaar van siliconenfabrikant Soudal, een Kempisch bedrijf met een jaaromzet van 750 miljoen euro. Ooit begon Vic Swerts zijn bedrijf in een klein magazijn in Antwerpen. Vandaag geeft hij wereldwijd werk aan 3.000 mensen. Cathérine mocht voor de reeks 'Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen' Swerts volgen. Ook op één van de doorgaans gesloten directiemeetings. Swerts heeft zo zijn eigen stijl om zijn team scherp te houden.

In totaal volgt Cathérine vijf Vlaamse ondernemers. Het gaat om voorzitter Bart Verhaeghe van Club Brugge die ook de bezieler is van het Uplace project, Vic Swerts van siliconen- en lijmproducent Soudal, schoenenkoning Wouter Torfs, bouwondernemer en goede vriend van Marc Coucke Bart Versluys én Virginie Saverys, nazaat van Bernard Boel, de oprichter van de scheepswerf van Temse.

Cathérine Moerkerke wil weten of je echt een killer instinct nodig hebt om te overleven in de zakenwereld, wat geld, macht en aanzien met een mens doen en waar de ondernemers van wakker liggen.

'Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen' zie je vanavond om 21.40 uur bij VTM.