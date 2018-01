Ai Weiwei stelt film over vluchtelingen voor

De Chinees Ai Weiwei, een van de bekendste hedendaagse kunstenaars, heeft in de Bozar in Brussel zijn nieuwe documentaire voorgesteld. ‘Human Flow’ heet de film en het gaat over de vluchtelingencrisis. VTM NIEUWS kon Ai Weiwei voor de voorstelling spreken. Hij vindt dat wij, Europeanen, verwend zijn. We vinden democratie en vrijheid veel te vanzelfsprekend.

In z'n nieuwe film ‘Human Flow’ volgt hij vluchtelingen in 23 landen. Van overspoelde kampen over gammele boten op de oceaan tot grenzen met prikkeldraad.

“Zij zijn slachtoffers van de oorlog, niemand van hen wou vertrekken. Ze hadden allemaal een huis, een mooi huis, maar ze zijn alles kwijt”, zegt Weiwei. “En toen ze naar Europa wilden komen, heeft Europa hen weggeduwd.”

Door zijn kritiek op de Chinese regering is Ai Weiwei enkele jaren geleden nog opgepakt, mishandeld en onder huisarrest geplaatst. In 2015 mocht hij eindelijk het land verlaten, maar naar China terugkeren durft hij niet meer.

Democratie te vanzelfsprekend

“Hun strijd is zoals mijn strijd: proberen te overleven. Ik voel me deel van hen, behalve dan dat ik een stem heb die gehoord wordt. Daarom heb ik deze film gemaakt. Ik wil dat mensen weten wie ze zijn, op hun gezichten focussen, zodat mensen beter begrijpen wie ze zijn. Zijn ze echt gevaarlijk? Of zijn ze zoals onze buren, onze vader, onze dochter?”, aldus nog Weiwei.

Hij vindt ook dat we democratie te vanzelfsprekend vinden. “Ik denk dat Europeanen erg verwend zijn en niet genoeg inspanningen leveren. Ze nemen democratie en vrijheid als vanzelfsprekend. En daarom zullen we de prijs betalen.”