Adverteerders keren YouTube de rug toe na 'pedofielenmisbruik'

Pedofielen misbruiken YouTube om video's van kinderen met elkaar te delen. Dat vertelt een YouTuber die een heel netwerk op het spoor kwam. Het gaat op zich om onschuldige video's, maar pedofielen wijzen elkaar bijvoorbeeld op onbedoeld suggestieve poses of bewegingen van de kinderen. Verschillende grote adverteerders hebben inmiddels de samenwerking met YouTube tijdelijk opgeschort.

YouTuber Matt Watson legt in een video uit hoe pedofielen te werk gaan. “Wat ze doen, is er een tijdscode bij zetten. En dat zijn de momenten in de video wanneer de kleine meisjes in compromitterende poses staan."

En zo komen de pedofielen al gauw op een hele reeks video's terecht. Dat legt VTM NIEUWS-journalist Kenneth Déé uit: “Als je op YouTube naar video's kijkt over voetbal of basketbal bijvoorbeeld, dan krijg je in de rechterkolom heel vaak andere video's aangeboden die daar ook wat op lijken”, aldus Kenneth. “Dus ook over voetbal of basketbal. Als je klikt op video's met jonge meisjes, dan krijg je ook die aangeboden en krijg je in die kolom allemaal van dezelfde video's. Op die manier gaan ze elkaar vinden en krijg je ook de ene na de andere video met jonge meisjes voorgesteld.”

Onwettig

In een reactie aan VTM NIEUWS laat YouTube weten, dat wat de pedofielen doen, onwettig is. “We hebben onmiddellijk actie ondernomen door accounts en kanalen te verwijderen, illegale activiteiten aan te geven aan de bevoegde autoriteiten en negatieve opmerkingen uit te schakelen. We blijven ons verder inspannen om misbruik sneller op te sporen en aan te pakken.”

Adverteerders trekken zich terug

Verschillende adverteerders hebben zich inmiddels al teruggetrokken. Onder meer Disney, Nestlé, Dr. Oetker en Epic Games, dat het bekende Fortnite maakt, hebben al aangegeven tijdelijk geen reclame meer te kopen op YouTube.

Onmogelijk

Een dik jaar geleden is YouTube er door Child Focus al eens op gewezen dat pedofielen het platform misbruiken. Maar het blijft onmogelijk voor YouTube om alle video's en commentaren te controleren.

Volgens Child Focus denkt u daarom maar beter goed na welke video's u of uw kinderen delen. En met wie. “Wil je filmpjes vooral delen met mensen die je goed kent, wat vaak bij kleine kinderen het geval is, zorg er dan voor dat je in privémodus gaat posten en dan gewoon de link delen met de mensen die je ken. Zo kunnen zij naar het filpmje kijken, maar blijft het wel verborgen voor de rest van de wereld.”

Hoeveel video's van YouTube pedofielen misbruiken, is niet duidelijk. Maar als je zelf iets verdachts ziet, dan meld je dat maar beter bij ChildFocus of bij YouTube zelf.