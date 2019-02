In het crematorium van Aalst is afscheid genomen van topgitarist Willy Willy (59). De plechtigheid werd bijgewoond door een 900-tal vrienden en sympathisanten.

Guy Swinnen bracht een muzikaal eerbetoon aan zijn goede vriend. Ook bekende vrienden als Jan Hautekiet spraken over de overleden gitarist van The Scabs. “Je was Rock ’n Roll.”