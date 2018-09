500 monumenten vandaag open voor publiek

Vandaag beleeft Vlaanderen de 30ste Open Monumentendag. Liefhebbers kunnen terecht op 500 locaties in 193 gemeenten. Veel monumenten en erfgoed doen al jaren mee, maar voor sommige plaatsen is het nu de eerste keer.

Eén van die plaatsen zijn de droogdokken in de Antwerpse haven. Tot vorig jaar werden in de dokken nog schepen gerepareerd, vandaag worden ze op Open Monumentendag voor het eerst bezocht als Vlaams Erfgoed.

Vandaag verwachten ze er meer dan 1.000 bezoekers. Die krijgen allemaal een rondleiding van een gids die er nog gewerkt heeft. Want de meeste Antwerpenaren weten wel van het bestaan van de dokken af, maar niet waarvoor ze juist dienden.

834 activiteiten

In totaal zijn er vandaag in Vlaanderen 834 activiteiten op ongeveer 500 verschillende plaatsen. Ook de Boekentoren in Gent doet mee aan het evenement. In de 76 jaar oude toren staan maar liefst 3 miljoen boeken opgeslagen. En het zal hier de komende jaren nog veranderen, want nog tot 2021 wordt de 64m hoge toren gerenoveerd.