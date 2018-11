5 gouden tips om zelf ‘Succesrijk’ te worden

Een goed businessidee hebben, risico's nemen en alles op alles zetten. Waarom slaagt de ene wel en de andere niet? Toponderneemster Virginie Saverys, die gevolgd wordt in het VTM-programma ‘Succesrijk’, deelt met veel plezier haar vijf gouden tips.

Het is volgens Saverys belangrijk om bij het maken van beslissingen, niet te veel te treuzelen, maar ook geen overhaaste beslissingen te maken. Jezelf goed omringen met de juiste personen, alsook leren delegeren en goed op de hoogte zijn van je dossiers, is belangrijk. Ten slotte zegt Saverys ook dat je een verkeerde beslissing moet omzetten in een soort challenge, om die zo een nieuwe kans te geven.