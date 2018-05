35.000 in Brugge voor Bloedprocessie

Met het zachte, zonnige weer was de Heilig Bloedprocessie in Brugge vandaag een voltreffer. Maar liefst 35.000 bezoekers zakten af naar de West-Vlaamse provinciehoofdstad. Dat meldde de stad kort nadat de processie het eindpunt, de Oude Burg, had bereikt.

De processie, een organisatie van de Edele Confrèrie van het Heilig Bloed, is feilloos en zonder incidenten verlopen. Omstreeks half drie trok het schouwspel met maar liefst 53 taferelen en scènes zich op gang langs de Dijver om via een passage aan 't Zand terug naar de Markt en Burg te gaan.

Sandalen

Het weer zat mee, want voor de processie moet het volledig droog zijn. Het was ook niet te warm, wat het draaglijk maakte voor de toeschouwers en de honderden figuranten. Grote nieuwigheden waren er niet, maar er werd wel geïnvesteerd in tweeduizend nieuwe sandalen.

35.000

"De Heilig Bloedprocessie, over het roemrijke en liturgische Brugse verleden, wordt met recht en reden Brugges schoonste dag genoemd", zegt burgemeester Renaat Landuyt. "Het feit dat vandaag maar liefst 35.000 bezoekers naar onze stad afzakten, bewijst dat het evenement gesmaakt wordt door Bruggelingen en bezoekers.

De Heilig Bloedprocessie is een vaste waarde op de toeristische kalender en biedt ook een wezenlijke economische meerwaarde voor de plaatselijke middenstand. Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers en medewerkers die er opnieuw in geslaagd zijn om dit fantastisch kijkspektakel te realiseren", aldus nog Landuyt.