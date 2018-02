2 uur wachten voor handtekening C-3PO

De liefhebbers van helden uit films, series en stripverhalen moeten dit weekend in Brussel zijn. Daar vindt de derde editie van de beurs Comic Con plaats. Wie vandaag een handtekening mee naar huis wou nemen van ‘robot' C-3PO moest er wel geduld voor hebben: het was maar liefst twee uur aanschuiven.

De derde editie van de beurs vindt dit weekend plaats op de site van Tour & Taxis in Brussel. De organisatie van de beurs voor liefhebbers van moderne popcultuur, strips, games en televisieseries verwacht enkele duizenden bezoekers.

Voor de eerste editie in 2016 kwamen 10.000 mensen opdagen, een jaar later 25.000. Dit jaar is de beurs nog groter geworden. De organisatie gebruikt alle vier de hallen van Tour & Taxis en er zijn maar liefst 120 standhouders.

Tal van gasten

Op de beurs kunnen de fans ook acteurs ontmoeten, met hen een foto nemen en handtekeningen verzamelen. Zo kwam vandaag Dean Cain langs, de acteur uit de serie ‘Louis and Clark’.

De meesten keken vooral uit naar de komst van Anthony Daniels die in de films van ‘Star Wars’ in de huid kruipt van robot C-3PO. De fans moesten daar wel iets voor over hebben. De wachttijden liepen op tot twee uur én voor een handtekening moesten ze ook dertig euro betalen.