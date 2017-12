16 kinderen dansen in De Notenkraker

Morgen gaat in Vorst Nationaal De Notenkraker in première, het ballet over een meisje dat op kerstavond een pop krijgt die tot leven komt. Italo-Belg Franco Dragone van Cirque Du Soleil heeft de klassieker nieuw leven ingeblazen. Een belangrijke rol is weggelegd voor zestien kinderen van een Antwerpse balletschool.

Zestien jongens en meisjes van de Antwerpse balletschool Prins Dries hebben een rol beet in de nieuwe show van Franco Dragone, de man achter Cirque du Soleil. De kinderen werden uit een groep van vijftig geselecteerd door regisseur Giuliano Peparini, de jongste is amper zeven jaar oud. Ze kregen een aantal tutorials en leerden de rest de afgelopen weken.

De Notenkraker speelt vanaf morgen tot en met zaterdag in Vorst Nationaal. Goed nieuws voor wie nog geen kerstcadeautjes heeft gekocht: er zijn nog tickets beschikbaar.