Een jaar geleden kwam de #MeToo-beweging op gang, na de onthullingen over de verkrachtingen van Harvey Weinstein. Daarna deelden duizenden vrouwen wereldwijd verhalen over seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. Het heeft echt wel iets veranderd: vrouwen dienen nu makkelijker een klacht in, zegt Kristine Mussche. Zij is onder meer de advocate van de vrouwen die Bart De Pauw aanklaagden.