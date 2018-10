Zware overstromingen in Venetië

Het Italiaanse Venetië staat onder water. Door een uitzonderlijk hoge vloed staat drie vierde van de stad blank. Bewoners, maar ook toeristen staan met hun voeten in het water. Ook het bekende San Marcoplein is overstroomd. Volgens lokale statistieken gaat het om het hoogste waterpeil in tien jaar.

Venetië wordt wel vaker getroffen door overstromingen. De lokale handelaars en bewoners zijn er dan ook op voorbereid. Ze gebruiken metalen platen en houten panelen om het water buiten te houden.

Ook in de rest van Italië zijn er zware overstromingen. Daarbij zouden al zes mensen omgekomen zijn.