Zwangere vrouw tackelt kindje (4)

In China is een vrouw kop van Jut op sociale media door een filmpje waarop te zien is hoe ze een jongetje van vier jaar met opzet laat struikelen in een restaurant. Haar actie werd vastgelegd door een bewakingscamera en de beelden werden online geplaatst.

Op de camerabeelden is te zien hoe een jongetje vrolijk door het restaurant huppelt. De zwangere vrouw die aan de uitgang zit, is er duidelijk niet zo blij mee. Ze krijgt namelijk een plastic onderdeel van de deur tegen haar hoofd wanneer het jongetje uitbundig naar binnen loopt. Wanneer hij haar nog eens voorbijloopt, zet ze haar voet en het kindje smakt op de grond.

De video lokt boze reacties uit op sociale media. De vrouw heeft zich intussen aangegeven bij de politie en haar excuses aangeboden. Ze moet omgerekend 129 euro boete betalen.