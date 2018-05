“Zuckerberg moet openbaar getuigen”

“Marc Zuckerberg, de grote baas van Facebook, moet in het openbaar komen getuigen voor het Europees parlement en niet achter gesloten deuren.” Dat zegt Guy Verhofstadt, de fractieleider van de liberalen. Zuckerberg moet zich wellicht volgende week verantwoorden over het misbruik van de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers.

Mark Zuckerberg heeft eerder in het Amerikaans Congres in het openbaar uitgelegd hoe Facebook omgaat met persoonsgegevens. Facebook had privégegevens aan Cambridge Analytica doorgespeeld voor politieke en commerciële doeleinden.

Openbare zitting

Verhofstadt zal bij het begin van de vergadering pleiten voor een openbare zitting. “Als dat een publieke hoorzitting is, die iedereen kan volgen, dan moet Zuckerberg zijn verantwoordelijkheid nemen. Dan kan hij gehouden worden om zijn woorden ook om te zetten in daden”, aldus Verhofstadt.

Europa wil er zeker van zijn dat Facebook de strengere Europese privacyregels zal naleven.