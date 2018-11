Zuckerberg geeft toe: "Datalek onderschat"

Facebookbaas Marc Zuckerberg heeft een interview gegeven over de vele schandalen rond Facebook de laatste maanden. Zo praat hij onder meer over de zaak rond Cambridge Analytica, over de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen en het lekken van de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers. “We hebben het datalek onderschat”, geeft hij nu ook toe.

Marc Zuckerberg praat voor het eerst uitgebreid in een tv-interview over het helse jaar met beveiligingsproblemen, lekken en haatboodschappen. Hij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Zo heeft hij de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen via Facebook te laat opgemerkt en vooral onderschat.

"Iets belangrijks over het hoofd gezien"

“In 2016 hebben we iets heel belangrijks over het hoofd gezien. De poging van Rusland om een soort gecoördineerd informatiecampagne te voeren op Facebook en op het internet in het algemeen, is niet iets wat we hadden verwacht”, vertelt Zuckerberg. “Verkiezingen zijn altijd een hoog beveiligd evenement en we verwachtten wel cyberattacks. En die hebben we gevonden. Rusland heeft geprobeerd om bepaalde profielen te hacken. We hebben dat verteld aan de mensen, aan de FBI, maar we hadden niet zo'n gecoördineerde informatiecampagne verwacht.

Gebrek aan transparantie

Velen verwijten Facebook een gebrek aan transparantie en dat er veel te laat gereageerd werd. “Ik weet dat mensen soms zeggen: hoe kon je dit nu niet weten”, reageert de Facebookbaas nu. “Maar in sommige van die zaken kan je niet zomaar zeggen: dat land zit erachter. Vooraleer mijn bedrijf zoiets duidelijk zegt, wil ik wel héél zeker zijn dat dat zo is.”