Zonen vragen in emotioneel interview om lichaam van vermoorde Khashoggi

De zonen van de vermoorde Saudische journalist, Jamal Khashoggi, hebben in een emotioneel interview met CNN om het lichaam van hun vader gevraagd. “Het enige wat we willen is hem begraven zodat hij in vrede kan rusten.”

Jamal Khashoggi verdween vorige maand na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Hij had er een afspraak om zijn trouwpapieren in orde te brengen, maar kwam nooit meer naar buiten. Later bleek dat Khashoggi in het consulaat werd vermoord.

De twee zonen van Khashoggi, Salah en Abdullah Khashoggi, verklaarden in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN, dat hun vader een moedige en dappere persoon was en dat ze hopen dat hij een pijnloze dood is gestorven.

Begrafenis

Maar wat voor de zonen van Khashoggi vooral belangrijk is, is dat ze hun vader kunnen begraven, ook al is zijn lichaam nog steeds niet gevonden. “Het enige wat we op dit moment willen, is hem begraven in Al-Baqi’ (een begraafplaats in Saudi-Arabië), samen met de rest van zijn familie. Ik heb daarover ook al samengezeten met de Saudische autoriteiten”, zegt Salah Khashoggi.

Maar of er ook snel een begrafenis komt, is nog maar de vraag, nu het lichaam nog steeds niet is gevonden. “Ik geloof dat ze nog steeds zoeken en ik ben hoopvol. Het is een islamitische traditie, en eigenlijk zelfs niet alleen van de islam. Het is gewoon menselijk. We hopen dat hij in vrede kan rusten”, zegt Salah Khashoggi nog.

