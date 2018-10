Zoektocht naar lichamen in Indonesië opgevoerd

De reddingswerkers die in Indonesië op zoek zijn naar slachtoffers van de dodelijke tsunami, drijven hun zoektocht op. Ze hopen zoveel mogelijk lichamen te vinden voordat de deadline van de zoektocht (morgen) verstrijkt. Intussen neemt de vrees voor ziektes en epidemieën toe.

Voorlopig bedraagt het officiële dodentol van de dubbele natuurramp –kort na de tsunami volgde er immers een vulkaanuitbarsting- 2.010. Maar dat aantal kan volgens plaatselijke reddingswerkers oplopen tot wel 5.000 slachtoffers. De tsunami heeft tal van mensen meegesleurd in modderstromen waardoor ze nu mogelijk onder een hoop aarde begraven liggen. Ontelbaar veel mensen zijn nog op zoek naar vermiste familieleden.

Veel kinderen vermist

Meer dan 10.000 reddingswerkers zijn momenteel nog druk in de weer met het ruimen van puin. Vooral de kuststad Palu is zwaar getroffen. Daar werden voorlopig ook het meeste lichamen gevonden.

“We weten niet zeker wat er na onze deadline van morgen zal volgen. Daarom proberen we zo snel mogelijk door te werken”, aldus Ahmad Amin (29), een van de reddingswerkers. Dat doen ze niet louter met hun handen. Bij de zoekactie wordt er ook gebruik gemaakt van graafmachines die hun weg zoeken door verbrijzelde gebouwen en verwoeste voertuigen. “Er zijn nog zoveel kinderen vermist”, vervolgt Ahmad Amin. “Het is belangrijk voor de familie dat ze afscheid kunnen nemen, dus willen we zoveel mogelijk lichaampjes vinden.”

Morgen deadline

Het Indonesische bureau voor mitigatie en preventie van rampen zal de zoektocht naar slachtoffers morgen afblazen. Bovendien is het bureau bezorgd over de uitbraak en verspreiding van ziektes en epidemieën. Veel dokters en verplegers vluchtten waardoor zieken niet naar behoren behandeld worden. Verder zijn er nog tal van lichamen niet gevonden waardoor die nu stilaan starten te ontbinden.

Tbc en cholera

Dat stelt hulpverleners bloot aan ziektes zoals tuberculose en cholera. Daarnaast zijn meer dan 60.000 Indonesiërs dakloos. Ze leven in kampen waar het afval niet wordt opgehaald en geen sanitaire voorzieningen zijn. Ziektes zoals diarree –wat vooral gevaarlijk is voor kleine kinderen en ouderen- zijn daar nu al aan het opduiken.

Plaatsen waar nu nog puin wordt geruimd, moeten zo snel mogelijk transformeren tot parken, sportlocaties en gedenkplaatsen.