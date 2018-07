Reddingswerkers in Thailand hebben beelden gemaakt in de grot, waar nog enkele voetballertjes en hun coach vastzitten. Op de beelden is te zien hoe er nog volop wordt geboord om de doorgangen breder te maken. Maar het wordt ook duidelijk hoe hoog het water nog op sommige plaatsen staat.

Gisteren werden al vier jongens uit de grot gehaald. De reddingsactie werd vandaag hervat. De voetballertjes en hun coach zitten al meer dan twee weken vast in de grot.