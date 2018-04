Zo ziet industrie Noord-Korea eruit

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers bracht een bezoek aan enkele fabrieken in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Die bezoeken worden georganiseerd om aan te tonen dat de impact van de internationale sancties tegen Noord-Korea verwaarloosbaar zijn.

In de eerste fabriek worden vissen gekweekt. Volgens een van de begeleiders zorgt Kim Jong-un voor de succesvolle kweek. “Toen onze grote leider deze fabriek bezocht in 2013 produceerden ze in totaal minder dan duizend ton. Nu produceren ze 2.500 ton onder de instructies van onze grote leider maarschalk Kim Jong-un.”

Ook in de schoenenfabriek wordt er flink aan propaganda gedaan, maar daar is niet iedereen het mee eens. “Dit is geen militaire propaganda, dit is hoe ze de fabriek runnen”, zegt een andere begeleider Kim Jong Hun.

Internationale sancties

De bezoeken werden georganiseerd om aan te tonen dat de sancties tegen Noord-Korea geen impact zullen hebben. Want geen enkele Noord-Koreaan zal toegeven dat de sancties pijn doen.