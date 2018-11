Zo ziet Elon Musks beruchte tunnel eruit

De Amerikaanse topondernemer en uitvinder Elon Musk heeft een unieke inkijk in een van zijn befaamde tunnels gegeven. In verschillende grootsteden in de VS bouwt Musk dergelijke tunnels om zo files te verminderen.

Een van die tunnels bouwt Musk in Los Angeles (LA), tussen het hoofdkwartier van zijn eigen ruimtebedrijf SpaceX en een voorstad van LA. In de tunnel zullen zelfrijdende treinen mensen vervoeren, met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.

(Lees verder onder de tweet)

Meer tunnels

Musk deelde de video zelf op Twitter, waar hij de tunnel verontrustend lang noemt, en daarnaast bevestigt dat hij op 10 december van dit jaar zal opengaan, zoals gepland.

De Amerikaan wil naast de tunnel in LA ook exemplaren in Chicago en Washington bouwen.