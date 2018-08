Zo prachtig kan meteorenregen zijn

Zoals elk jaar verzamelden mensen op het noordelijk halfrond om de bekende meteorenregen Perseïden te bekijken. Zondag verlichtte die de nachtelijke hemel en dat leverde prachtige beelden op.

Volgens NASA konden mensen tot zestig meteorieten per uur zien. De Perseïden zijn stofdeeltjes die worden achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Sommige van die deeltjes komen onze atmosfeer binnen met een snelheid van 60 kilometer per seconde. Daar ontbranden ze en veroorzaken zo een fel licht, vaak gekleurd.

De Perseïden ontlenen hun naam aan het sterrenbeeld Perseus, dat rond middernacht in het noordoosten te zien is. De meteorenregen vindt ook op die plek in de sterrenhemel plaats.