Zo leven migranten in en rond Calais

Hoewel de 'jungle van Calais' al lang is ontruimd, zit de Franse stad nog vol met transmigranten die naar Groot-Brittanië willen reizen. Maar hoe leven de transmigranten in en rond Calais? Onze journalist Romina Van Camp ging op onderzoek.

Een groep transmigranten uit Afrika en het Midden-Oosten verblijft al enkele maanden in barre omstandigheden in Calais. In kampeertentjes op een modderig terrein in het midden van een industriegebied slapen en leven ze in de bijtende kou. Ook daar braken gevechten uit gisterennamiddag. De vluchtelingen werden aangevallen door een groep andere vluchtelingen uit andere kampen.

Slecht imago

“Het was te gewelddadig, het was ongelooflijk wat ik zag”, vertelt een van de Ethiopische vluchtelingen. “Het was precies oorlog. Ze hadden stokken in hun handen en ze lieten het gebeuren. De politie zou ons moeten beschermen, maar ze willen dat deze dingen gebeuren. Waarom willen ze ons een slecht imago bezorgen?”

De mannen voelen zich er niet meer veilig, zeker nu mensenmokkelaars klaarblijkelijk met vuurwapens rondlopen. De aanwezige mannen beweren geen contact te hebben met smokkelaars maar willen op eigen houtje in Engeland geraken.

Open lucht

Vrijwilligers zoals de Vlaamse broeder Johannes ontfermen zich over hen. De spanningen lopen hier al langer op. “De politie is al verschillende keren alles komen ophalen”, zegt hij. “Tenten, slaapzakken… als ze niets meer hebben, is het leven in open lucht natuurlijk veel moeilijker. De mensensmokkelaars komen het territorium afnemen en dat zorgt voor spanningen”, besluit hij.