Zo groot is ravage na rellen op Champs Elysees

De rellen op de Champs Elysees in Parijs zijn gisteravond nog enkele uren doorgegaan. Enkele tientallen relschoppers bleven de politie uitdagen met vuurpijlen en brandende barricades. Wat een vreedzame betoging van gele hesjes moest zijn, was in de loop van de dag uitgemond in geweld en vernielingen. De politie moest het waterkanon inzetten en traangasgranaten gooien. Zeker 103 relschoppers zijn opgepakt. Minstens 24 mensen raakten ook gewond, onder wie vijf agenten. Op beelden is te zien hoe groot de ravage is.