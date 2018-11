Zo groot is ravage na noodweer in Italië

Hevige wind en regen hebben deze week in Italië al minstens twintig doden geëist. Ook zijn meerdere hectaren bos, vooral in het noorden van het land, met de grond gelijkgemaakt. Dat zeggen de autoriteiten. Op beelden is te zien hoe groot de ravage is.

Vooral de regio Veneto, in het noordoosten, is getroffen. Honderden bomen zijn er ontworteld op berghellingen in de Dolomieten. In Veneto blijft verhoogde waakzaamheid van kracht. Weersvoorspellers verwachten dit weekend meer regen en wind. Meer in het zuiden waren er overstromingen in Sicilië, waar wegen afgesneden werden. Scholen en talloze parken bleven de afgelopen dagen dicht.

De Italiaanse burgerbescherming zegt dat de onweersgolf "een van de meest complexe meteorologsiche siutaties van de voorbije zestig jaar is". Venetië kampte maandag met een van de zwaarste overstromingen uit de recente geschiedenis. Er waren rukwinden tot 180 kilometer per uur.