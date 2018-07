Zo extreem warm is het in Europa

In sommige regio’s in Spanje wordt het morgen tot wel 45 graden Celsius en het kan er de komende dagen nog warmer worden. Dat zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. Het is in heel Europa zeer warm, we geven een klein overzicht.

Oostenrijk kende vandaag zijn warmste dag van het jaar: zo werd het in Innsbruck 36 graden. In Duitsland werd het zelf nog warmer, in Bernburg werd het 39.4 graden Celsius.

Daarnaast in de regio rond de Adriatische Zee code oranje afgekondigd. Het koelt er ’s nachts niet af, in Split en Dubrovnik werden tijdens de nacht temperaturen tot 29 graden gemeten.

Ook in de regio rond de Middellandse Zee is het zeer warm. We zijn het wel gewond om daar warmere temperaturen te zien, maar warmer dan 40 graden blijft toch uitzonderlijk. In het Spaanse binnenland verwachten ze morgen tot wel 44-45 graden en het kan er de komende dagen zelfs nog warmer worden.