Ziekenhuis klaar voor bevalling Kate

Aan het St. Mary’s Hospital in Londen wordt alles klaargezet voor de geboorte van het derde kindje van prins William en zijn vrouw Kate. Ze moet deze maand bevallen.

Het ziekenhuis trof gisteren de eerste maatregelen voor de pers. Zo werden er plaatsen voorzien waar journalisten mogen staan en er is een parkeerverbod tot het einde van de maand. Vanaf morgen mogen de journalisten zich opstellen.

Het is niet de eerste keer dat het ziekenhuis het hele proces doorloopt, want Kate beviel in hetzelfde ziekenhuis van haar twee andere kinderen, George en Charlotte.

Het derde kindje van prins William en zijn vrouw Kate wordt de vijfde in de troonopvolging.