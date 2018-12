Zes doden na paniek in Italiaanse discotheek

In een discotheek in de Italiaanse havenstad Ancona zijn zeker zes mensen om het leven gekomen nadat er paniek uitbrak. Volgens Italiaanse media is traangas, dat door een bezoeker werd meegebracht, de oorzaak van de paniek. Volgens de hulpdiensten raakten ook nog tientallen mensen gewond.

Volgens de Italiaanse politie zijn vijf van de zes slachtoffers minderjarig. Het andere slachtoffer is een volwassen vrouw. Een tiental mensen zijn zwaargewond. Sommigen van hen verkeren nog in levensgevaar.

Volgens getuigenissen brak de paniek rond 1 uur ’s nachts uit. In de discotheek, die erg populair is, bevonden zich op dat moment zowat duizend mensen. Het parket is ter plaatse om de ramp te onderzoeken.