Zeldzame schildpad gefilmd voor kust Nieuwpoort

Het Museum van Natuurwetenschappen heeft zeldzame beelden verspreid van een grote lederschildpad voor de kust van Nieuwpoort. De lederschildpad is een uitgesproken soort van de open zee, die zich doorgaans niet snel in kustgebieden laat zien (tenzij om eieren te leggen, maar dat is bij ons uitgesloten).

Het dier leeft vooral van kwallen. In België zijn de voorbije decennia slechts drie strandingen van lederschildpadden geregistreerd: één van die dieren spoelde gewond aan, en is kort daarna gestorven, een ander dier kwam om door een aanvaring met een vaartuig.

De beelden werden gemaakt door Luk Louwagie aan boord van het zeiljacht Forestal.