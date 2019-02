Zeldzaam aapje van 9.000 euro gestolen uit Amerikaanse zoo

Afgelopen zondag werd het kleine, zeldzame aapje Kali gestolen uit de dierentuin Palm Beach Zoo in Florida. Het beest had dagelijks medicatie nodig, waardoor de autoriteiten met man en macht naar haar op zoek waren. Vandaag werd ze dan toch in goede gezondheid teruggevonden.

Kali is een springtamarin, ook bekend als een Goeldi’s marmoset, een primaat die behoort tot de familie van de klauwaapjes. Ze verdween zondagavond uit haar verblijf in de Palm Beach Zoo. Medewerkers vonden de volgende ochtend een gat in de omheining van haar kooi, waardoor meteen werd vermoed dat het beestje werd gestolen. Die hypothese werd ook bevestigd door de camerabeelden.

De zeldzame aapjes zijn gewild op de zwarte markt en zijn in het verleden al vaker verkocht als huisdier. Een wijfje zoals Kali kan tot 10.000 dollar, of bijna 9.000 euro, opbrengen, volgens de dierentuin.

Beloning

Kali is twaalf jaar oud, weegt amper een pond, en zou een dagelijkse dosis ontstekingsremmers nodig hebben. Daarom was het extreem belangrijk dat het aapje snel werd opgespoord. De politie deed een oproep voor getuigen via sociale media en beloofde een beloning aan degene die meer kon vertellen over de dief of de verblijfplaats van het aapje.

Die beloning bedroeg aanvankelijk 3.000 dollar, maar werd daarna opgetrokken tot 6.000 dollar, omgerekend ruim 5.000 euro.

Goede gezondheid

Rond middernacht plaatselijke tijd kwam dan toch het verlossende nieuws: Kali werd teruggevonden. Ze verkeert in goede gezondheid ondanks het missen van haar medicatie, vertelt de CEO van de dierentuin aan de pers. Op de eerste beelden sinds haar redding is te zien hoe Kali zich al tegoed doet aan een paar druiven.

“Ons verzorgingsteam houdt haar in de gaten, en ons doel is om haar te herenigen met Quito, haar partner, van zodra we zeker weten dat ze gezond is.” Het is nog niet bekend waar het aapje werd gevonden, noch of de beloning werd uitgereikt.