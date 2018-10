Zeker acht doden bij zware overstromingen in Mallorca

In Mallorca zijn zeker acht mensen omgekomen bij zware overstromingen. In het oostelijke dorpje Sant Llorenç des Cardassar staan de straten blank en worden auto’s meegesleurd door het water. Volgens de hulpdiensten zijn er ook gewonden gevallen en worden nog een tiental personen vermist.

Sinds gisteren heeft het op het eiland hard geregend, soms gepaard met een fikse hagelbui. Volgens de Spaanse krant El Pais viel maar liefst 220 liter water per vierkante meter, waardoor rivieren buiten hun oevers traden en verschillende wegen moesten worden afgesloten.

Huizen liepen onder, en door het wassende water konden sommige autobestuurders hun voertuigen niet meer uit. Minstens acht mensen kwamen om, onder wie een oudere man van 71 die niet goed te been was. Hij werd door leden van de Guardia Civil levenloos aangetroffen in zijn kelder. In de loop van de nacht troffen de hulpdiensten ook een derde en vierde dode aan. Een van de dodelijke slachtoffers was een man van 83.

De regen leidde ook op het vliegveld voor vertragingen. Vanaf overmorgen wordt het wel opnieuw strandweer.