Zeker 5 doden door orkaan Florence

In North Carolina in de VS zijn nu al zeker 5 doden gevallen door orkaan Florence. Een moeder en haar kind kwamen om, nadat een boom op hun huis viel. Twee andere slachtoffers werden geëlektrocuteerd en weggeblazen. Een vrouw die een hartaanval kreeg, kon niet meer gered worden omdat de hulpdiensten niet op tijd tot bij haar konden geraken.

Florence is intussen afgezwakt naar een tropische storm, maar de situatie blijft heel ernstig. Correspondente Greet De Keyser is in Wilmington en meet de schade op. “Overal zijn elektriciteitspalen naar beneden gekomen. Bomen zijn door de wind uit de grond gelicht. Op heel wat plaatsen zijn werkmannen bezig. Ze proberen zo snel mogelijk de schade te herstellen. Vooral de elektriciteitskabels, die overal op de grond liggen, worden zo snel mogelijk opgeruimd.”

Bekijk ook: