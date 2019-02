Zeker 39 doden door illegaal gestookte alcohol in India

In het noorden van India zijn minstens 39 mensen gestorven nadat ze illegaal gestookte alcohol hadden gedronken. Dat meldt de politie. De overlijdens waren gemeld in twee regio's in de staten Uttar Pradesh en Uttarakhand. De slachtoffers hadden de voorbije dagen alcohol gedronken met giftige methanol. De politie vermoedt dat de drank van dezelfde bron komt.

Volgens officiële cijfers sterven in India jaarlijks duizend mensen, voornamelijk uit de arme wijken, nadat ze illegaal gestookte alcohol drinken. De drank is vaak gemaakt van ingrediënten van een slechte kwaliteit en bestaat ook uit industriële alcohol of giftige substanties.