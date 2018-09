Zeker 14 doden bij orkaan Florence

De storm Florence, die al zeker veertien doden heeft geëist aan de Atlantische kust in de Verenigde Staten, dreigt de rest van het weekend nog meer schade aan te richten. Het zijn vooral de "gigantische hoeveelheden" regen en overstromingen die de storm veroorzaakt die verwoestend zijn. Dat zeggen de autoriteiten, die geëvacueerde inwoners waarschuwen om nog niet naar huis terug te keren.

Volgens de Amerikaanse media zijn er dertien doden geteld, waaronder tien in North Carolina en drie in South Carolina. Vijf van hen, onder wie een moeder en haar baby, kwamen om toen een boom op hun huis viel in de staat North Carolina. In South Carolina kwam een vrouw van 61 jaar om toen ze met haar auto op een boom reed die op straat was gevallen. Drie anderen werden het slachtoffers van plotse overstromingen van wegen.

Volgens VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser is de noodsituatie nog lang niet voorbij: “De regen blijft met bakken uit de lucht vallen en de wegen zijn afgesloten omdat de snelweg helemaal onder water staat.”

De Amerikaanse president Donald Trump zou begin volgende week de getroffen regio bezoeken.