Zeker 12 doden door overstromingen en modderstromen rond São Paulo

Overstromingen en modderstromen, veroorzaakt door hevige regens, hebben zeker twaalf levens geëist in de omgeving van São Paulo, de grootste stad van Brazilië. Dat meldt internetportaal UOL, dat de lokale brandweer citeert.

De regen begon zondagavond. Veel rivieren in de regio traden daardoor buiten hun oevers. De gouverneur van São Paulo, Joao Doria, waarschuwde inwoners om thuis te blijven en enkel buiten te komen als dat absoluut noodzakelijk is, aldus tv-zender Globo. Wie in minder stevige huizen woont, of in huizen op gevaarlijke hellingen, moet die wel verlaten, zei Doria. De komende twee dagen zou het minder gaan regenen.