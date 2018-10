Zeker 11 doden door overstromingen in Zuid-Frankrijk

Het noodweer in Zuid-Frankrijk heeft officieel elf levens geëist, maar dat aantal kan nog oplopen. Drie mensen zijn nog vermist. De rivier de Aude heeft zich verslikt in een grote hoeveelheid regen op korte tijd. Het water heeft de mensen in hun slaap verrast.

In totaal werden zeventig dorpen in Zuid-Frankrijk getroffen. Villegailhenc, vlakbij Carcassonne werd het zwaarst getroffen. Overal liggen auto’s op elkaar.

De inwoners in de dorpen zijn boos omdat ze verrast werden door het noodweer. Niemand heeft hen gewaarschuwd. De regering belooft intussen een supercomputer voor de Franse weerkundige dienst die de intensiteit van noodweer beter kan voorspellen. Al kan dat wel nog anderhalf jaar duren voor die er effectief is.