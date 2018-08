Zeeslag tussen vissersboten om sint-jakobsschelpen

Afgelopen maandag is de strijd om sint-jakobsschelpen voor de Normandische kust uit de hand gelopen. Franse vissers zijn boos op hun Britse collega’s omdat zij tussen mei en oktober wél sint-jakobsschelpen mogen vangen. De Fransen hebben in dezelfde periode een verbod, om zo het voortbestaan van de schelpen niet in gevaar te brengen. Ze verzamelden met ongeveer veertig boten om stenen en rookbommen naar de Britse vissers te gooien.

Nadat de Franse marine met een schip de partijen van elkaar had gescheiden, trokken de Engelsen zich terug naar internationale wateren. “Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. We hebben genoteerd welke boten aanwezig waren, maar hoefden niet in te grijpen”, aldus luitenant-kapitein Ingrid Parot van de maritieme prefectuur.

De Franse organisatie van vraagt de Engelsen al jaren om de rustperiode te respecteren. “Om over de jaren heen voldoende sint-jakobsschelpen beschikbaar te hebben moeten we selectief vissen, dus niet het hele jaar door. We zullen pas tevreden zijn als er een goede afspraak is met de Engelsen”, aldus woordvoerder Dimitri Rogoff.