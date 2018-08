Zal Trump voor rechter verschijnen?

Nu twee topmannen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn veroordeeld voor verschillende feiten, rijst de vraag of ook Trump zelf voor de rechter zal verschijnen. Volgens VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser is die kans onwaarschijnlijk.

Gisteren moesten zowel Michael Cohen als Paul Manafort voor de rechter verschijnen. Cohen, Trumps voormalig advocaat, pleitte schuldig aan het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Oud-campagnechef Paul Manafort werd veroordeeld voor fraude.

Campagnebijdrage

De honderdduizenden dollars zwijggeld die Cohen aan Daniels betaalde, worden gezien als een campagnebijdrage. “Dat is een strafbaar feit”, zegt Greet De Keyser. “Het geld werd betaald in opdracht van de president. Daarop staat een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar.”

Traditie

Of Trump daarom zelf ook voor de rechter gedaagd zal worden, is nog maar de vraag. “Hoewel het niet in de grondwet staat, is het een traditie dat een zittend president quasi nooit voor de rechtbank moet verschijnen”, zegt Greet De Keyser. De kans dat Trump gedagvaard wordt, is dus onwaarschijnlijk.

