Zaak-Kavanaugh: zo heftig was precedent in 1991

Straks kent de langverwachte zaak-Kavanaugh haar eerste zittingsdag. Trumps kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Een van zijn vermeende slachtoffers, Christine Blasey Ford komt getuigen, en ze is niet de eerste vrouw die op die manier een hooggeplaatste rechter beschuldigd in de VS. In 1991 ging Anita Hill haar voor, en die zaak deed toen heel wat stof opwaaien.

Hill, een rechtenprofessor, beschuldigde rechter Clarence Thomas, toen kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof, van seksuele intimidatie. In een commissie konden zowel Hill als Thomas hun zegje komen doen. Alleen, het panel van die commissie bestond toen uitsluitend uit blanke, mannelijke senatoren en die legden Hill zwaar op de rooster, met vragen en uitspraken die nog steeds de wenkbrauwen doen fronsen.

Na de veelbesproken zaak, raakte Thomas alsnog benoemd, maar barstte er wel een storm van protest los, vooral bij vrouwen. Het jaar na de zaak werd een recordaantal vrouwen verkozen in de VS, onder wie ook de eerste zwarte vrouwelijke senator.

Middenin tijden van #MeToo, is de zaak van Ford niet volledig te vergelijken met die van Hill, maar toch zijn er nog parallellen. Zo zetelen er nog steeds geen Republikeinse vrouwen in de commissie. Meer nog: er heeft nog nooit een vrouwelijke Republikein in de commissie gezeteld.

Het is vandaag alvast D-Day voor Brett Kavanaugh. Vandaag weet hij waarschijnlijk of hij nog kandidaat-rechter blijft voor het Hooggerechtshof.