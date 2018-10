Wordt dit nieuwe Braziliaanse president?

De Brazilianen kozen vandaag voor een nieuwe president. De keuze was duidelijk: kiezen ze voor een voortzetting van het linkse beleid of gaan ze voor extreemrechts? In de peilingen ligt de rechts-populistische kandidaat Jair Bolsonaro alvast nog stevig op kop, en wordt dus hoogstwaarschijnlijk de nieuwe president.

De ex-militair Bolsonaro zou volgens een peiling op 55 procent van de stemmen uitkomen. Zijn concurrent van de linkse Arbeiderspartij, Fernando Haddad, zou 45 procent halen.

Dictatuur

Bolsonaro polariseerde met beledigingen over minderheden, vrouwen, homoseksuelen en zwarten, en met zijn sympathie voor de militaire dictatuur die tot 1985 in Brazilië heerste. Maar om stemmen te winnen, heeft hij zijn discours de jongste tijd wat gematigd.

Haddad daarentegen lijdt onder het slechte imago van de Arbeiderspartij in Brazilië, die genoemd wordt in een aantal smeergeldschandalen. Vele kiezers zijn de corruptie en het geweld beu en willen verandering.

Lula

De Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva deed afgelopen woensdag vanuit de gevangenis een oproep aan de democraten in zijn land om zich te verenigen tegen een "fascistisch avontuur" in Brazilië. Haddad, de "poulain" van Lula, had dinsdag al laten weten dat hij zal vechten tot het einde om "te vermijden dat het fascisme zich kan vestigen in Brazilië."

Lula, het voormalige staatshoofd (2003-2010), zit sinds april in de gevangenis van Curitiba waar hij een straf uitzit van twaalf jaar en een maand voor corruptie en witwassen.