Woede in Rio na verwoestende brand in museum

In Rio de Janeiro komen duizenden mensen op straat na de brand in het Nationaal Museum gisteren. Ze protesteren omdat de herhaaldelijk gevraagde modernisering van het gebouw, er maar niet kwam. Bij de verwoestende brand is zo goed als de hele collectie in vlammen opgegaan.

Duizenden mensen verzamelden op een plein in de buurt van het museum. Ze noemen de brand een “verwachte tragedie”, omdat de overheid nalatig was. Het museum was in erg slechte staat en de overheid had geen oren naar de vraag om het te renoveren of te beveiligen tegen brand.

Een bijkomend probleem was dat de bluswerken stroef verliepen. Brandkranen functioneerden niet naar behoren en de brandweer moest een eind verderop water gaan halen.

Een dag later wordt de verwoestende omvang van de brand duidelijk. Dronebeelden laten zien dat alles vernield is, alleen de muren staan nog recht. Zo goed als de hele collectie van het Nationaal Museum ging in vlammen op.