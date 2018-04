Wie liegt over gifgasaanval Douma?

Rusland probeert de wereld ervan te overtuigen dat er geen gifgasaanval is geweest in Douma. Op de Russische televisie vertelt een jongen van elf hoe hij zonder reden in het ziekenhuis met water werd afgespoeld om de wereld van de aanval te overtuigen. De enigen die uitsluitsel kunnen bieden, zijn de onafhankelijke experts, maar die mogen nog steeds Douma niet binnen.

De reportage over de elfjarige Hassan is gemaakt door de Russische staatszender NTV. Hassan vertelt aan de journalist van NTV hoe hij naar het ziekenhuis moest gaan en daar zonder reden werd afgespoeld.

In scène?

Twee weken geleden doken namelijk beelden op van Hassan als hij werd afgespoeld na de vermeende gifgasaanval in Douma. De reportage doet nu vermoeden dat die beelden in scène zijn gezet om de wereld te overtuigen dat die gifgasaanval wel degelijk plaatsvond.

Onderzoek

Of Hassan gedwongen werd om te liegen in de reportage, valt moeilijk te achterhalen. Maar dat er iemand liegt, is wel duidelijk. Of de waarheid ooit nog aan het licht zal komen, is niet duidelijk. De kans wordt alleszins kleiner met de dag, want onafhankelijke experts zijn nog steeds niet ter plekke kunnen gaan om mogelijke bewijzen te verzamelen.