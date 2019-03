Wie is Gökmen Tanis, dader van schietpartij Utrecht?

De man die gisteren drie mensen doodschoot op een tram in het Nederlandse Utrecht is geen onbekende bij de politie. Gökmen Tanis, een 37-jarige man van Turkse origine, werd vier jaar geleden al verdacht van poging tot doodslag. Toen vuurde hij vanuit een flat met een wapen op straat. De man wordt ook in verband gebracht met een verkrachtingszaak en diefstal. Tanis is hoofdverdachte voor de schietpartij in Utrecht en werd gisteravond opgepakt door de politie tijdens een inval in een pand aan de Oudenoord.