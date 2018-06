Wie deed nu de beste zaak: Trump of Kim?

In de Verenigde Staten krijgt Donald Trump in elk geval felicitaties na zijn historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. “Maar wel met een heel grote maar”, vertelt VTM NIEUWS-correspondente in de Verenigde Staten, Greet De Keyser. “Er heerst hier namelijk het gevoel dat het vooral Kim is die met de grootste prijzen naar huis gaat.”

Dankzij de historische ontmoeting met de Amerikaanse president, heeft de Noord-Koreaanse leider zichzelf op het politieke wereldtoneel gezet. “Hij is kunnen vertrekken met de belofte van Trump dat de militaire oefeningen van Amerika en Zuid-Korea, zullen stoppen.”

Goede intenties

Aan de andere kant heeft Trump het moeten doen met goede intenties van Noord-Korea. “In het akkoord staan geen data wanneer er zal begonnen worden aan de afbouw van nucleaire wapens in Noord-Korea. Er is niks gezegd over wat Noord-Korea met zijn militairen zal doen.”

Die ongerustheid is al merkbaar in het Amerikaanse congres. “Politici hebben nu al gezegd dat ze een verklaring willen van Trump als hij weer aankomt in Washington DC.”

Andere wereldorde

“Het is wel duidelijk dat Trump naar een andere wereldorde wil”, legt De Keyser uit. Eerder deze week kwam het nog tot een breuk met de G7, toen Trump liet weten dat hij niet meer achter de slotverklaring van de top staat. “Hij heeft toen zijn historische bondgenoten bijna geschoffeerd en hij heeft de premier van zijn trouwste bondgenoot, Canada, onbetrouwbaar en zwak genoemd.”

“Vandaag noemt hij de dictator van Noord-Korea een heel betrouwbaar en slim man.” Hij trekt zich dus weinig aan van de bestaande historische banden. “Zijn voorkeur gaat uit naar degenen die hem het meeste steunen en dat is op dit ogenblik volgens hem Noord-Korea.”