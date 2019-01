Weerman waarschuwt voor situatie in Oostenrijk: “Zéér ernstig en gevaarlijk”

“De situatie is er zeer ernstig en zeer gevaarlijk.” Dat zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Er is al heel veel sneeuw gevallen en de kans op lawines is heel groot.” Hij raadt alle wintersporters aan om vanavond nog naar huis te vertrekken.

“Op sommige plaatsen kan er de komende drie dagen nog meer dan anderhalve meter verse sneeuw vallen”, zegt de weerman. “Morgenochtend begint het opnieuw te sneeuwen, net wanneer alle toeristen vertrekken. Dat wordt één en al ellende op de weg. Moest ik in die situatie zitten, ik zou mijn koffers vanavond nemen en vertrekken.”

