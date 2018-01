Waterpeil in Parijs zakt

In Parijs heeft de Seine vannacht een piekhoogte bereikt van vijf meter 84 maar nu het is water heel langzaam aan het zakken. Het kan nog weken duren vooraleer de toestand weer normaal is. Er zijn nog altijd metrostations gesloten. Iets buiten Parijs staan nog hele wijken blank.

Aan het standbeeld van de Zouaaf in de Seine in Parijs is te zien dat het water vandaag langzaam zakt. De voorbije nacht haalde het water een peil van 5 meter 84. Het water staat toch nog altijd vier meter hoger dan normaal.

Zonder stroom

Ten oosten van Parijs, zoals in Jointville-le-pont staan nog hectaren blank. Ongeveer vijftienhonderd huizen zitten nog altijd zonder stroom.

Schade

De wateroverlast is de eerste weken nog niet voorbij. De Marne, een zijrivier van de Seine, kan het vele regenwater nog altijd moeilijk verwerken. Veel inwoners zijn bang dat er veel schade tevoorschijn zal komen die nu nog niet te zien is.